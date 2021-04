Graban momento en que hombre agrede a maestra de la UAEM durante clase virtual

Alumnos de la Preparatoria 5, Plantel "Dr. Angel María Garibay", perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), pidieron ayuda para una maestra de inglés que durante la clase del miércoles por la noche fue violentada físicamente por su pareja o esposo.

De acuerdo con el video que compartieron los estudiantes, se escucha a la docente de nombre Jaqueline impartiendo su clase.

Mientras recibe las respuestas de un alumno se percibe la interrupción de un hombre que la insulta y golpea, ella pide a gritos que le permita "cortar la clase".

En el audio de un minuto se escucha que este sujeto le grita porque está usando la computadora: "Mi computadora no me la agarras".

Enseguida comienza a insultarla, sin importar que está conectada en clase y la escuchan los estudiantes. ¡Hija de tu pu.. madre, me chingaste el pu.. ratón!", arremete el hombre.

Tras varios segundos en silencio, se escucha sollozar a la docente, quien pide que le permita terminar la clase, pues la están escuchando sus alumnos. En el video sólo se observa el ejercicio que estaban respondiendo.

La docente vuelve a pedir al hombre que le permita terminar su clase, y en ese momento se escuchan golpes, al parecer contra ella, pues comienza a llorar desesperada. Ante la exigencia de su pareja por soltar el equipo, la docente grita en repetidas ocasiones: "¡ya voy, ya voy, ya voy".

Como respuesta, el hombre la sigue agrediendo, hasta que ella insiste en que por favor le pida avisarles a sus alumnos que ya se va.

En la página de Facebook de la institución, las autoridades educativas emitieron un comunicado en el que aseguran que ella se encuentra bien y que la escuela está atendiendo el "lamentable" incidente ocurrido el miércoles por la tarde. El mensaje dice que brindan a la víctima todo el apoyo por parte de la escuela.Señala que las autoridades universitarias tienen pleno conocimiento del asunto y que ofrecen los servicios necesarios para mantener la integridad física y moral de la maestra.