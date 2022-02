Gracias a AMLO la economía de México está estancada, asegura Anaya

El excandidato presidencial Ricardo Anaya afirmó que la economía mexicana "es un desastre", derivado de las malas decisiones de este gobierno.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, recordó que en el debate presidencial del 2018 criticó al hoy mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, porque cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, "las inversiones cayeron 40%. El crecimiento económico fue la mitad de lo que fue a nivel nacional. Y por supuesto, el desempleo aumentó. Por una razón muy simple: porque espanta las inversiones".

"Ojalá hubiéramos estado equivocados hace cuatro años, porque tristemente hoy, gracias al presidente López Obrador, nuestra economía está estancada. Estamos ya en recesión técnica", apuntó.

Argumentó, además, que la idea de que el desastre económico no es culpa de López Obrador, sino de la pandemia "es un engaño".

"Primero, porque la caída en la economía empezó antes de la pandemia. Segundo, porque mientras Estados Unidos y otros países ya recuperaron los niveles pre-pandemia y están volviendo a crecer, la economía de México aún tardará años en llegar a donde estaba antes de la pandemia", puntualizó.

Como tercer punto, agregó que "el cuento" de que otros países están creciendo porque se endeudaron y México no, "también es mentira". "Con López Obrador, la deuda ha aumentado 2.3 billones de pesos. Son cifras oficiales de su gobierno".

Respecto a la idea expresada por el presidente de que "no hay crecimiento, pero hay bienestar", Anaya cuestionó: "¿Cómo va a haber bienestar si tres millones de personas cayeron en la pobreza? ¿Cómo va a haber bienestar si hay 15 millones de personas desempleadas o subempleadas? ¿Cómo va a haber bienestar si cada vez te alcanza para menos porque todo está subiendo de precio? Inflación (precios por las nubes), pobreza, desempleo, ¿a eso le llama bienestar?"

El panista aseguró que pese a ello, en México estamos a tiempo para recuperarnos, "cancelando la absurda reforma eléctrica", respetando el Estado de derecho y combatiendo la corrupción sin excepciones, combatiendo la delincuencia, invirtiendo en investigación y en educación de calidad, así como promoviendo las energías limpias.

"Ya basta de pretextos, México debe y puede crecer. Solo hace falta corregir el rumbo y hacer lo correcto", concluyó en su video Anaya.