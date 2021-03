Gracias a la democracia el pueblo tiene las riendas del poder: AMLO

En la cuna de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que una de las grandes aportaciones de la democracia es que nadie se sienta absoluto y que siempre el pueblo tenga en sus manos las riendas del poder. Al hacer un llamado para cuidar que las próximas elecciones de junio sean limpias, López Obrador expresó que la democracia nos aporta cosas muy importantes; una, sobre todo, que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que sea siempre el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos.

"Si domina un solo partido, si hay solo un hombre fuerte, si existe una dictadura, el pueblo nunca es escuchado, tomado en cuenta, no se voltea a ver al pueblo, cuando hay democracia es distinto, hay competencia", declaró. En su última gira de trabajo previo a las elecciones intermedias, en la tierra donde vivió y forjó sus ideales el expresidente Francisco I. Madero, "apóstol de la democracia", López Obrador dijo que quien llega a un cargo tiene que trabajar, atender al pueblo y cumplir porque, de lo contrario, en las elecciones futuras el pueblo ya no vota por ese partido.

Al evaluar los avances del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", el Presidente explicó que en México no había democracia, hasta la elección presidencial de 2018. Señaló que en el año 2000 vino la alternancia con Vicente Fox y luego vino su triunfo electoral en 2018, por lo que están obligados a establecer la democracia en el país. Acompañado del gobernador Miguel Riquelme, López Obrador destacó el Acuerdo Nacional por la Democracia que suscribió el martes pasado con los gobernadores.