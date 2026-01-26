"Gracias por lo que hacen, son héroes"

Ciudad de México.- "Muchas gracias por todo lo que hacen por nuestra Ciudad. Son unos héroes", dice Lupita Ramírez a unos vulcanos durante el desfile conmemorativo por el 170 aniversario del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

Afirma estar muy agradecida con ellos en la primera vez que se conmemora el primer día de las Bomberas y Bomberos en la Ciudad de México, pues narra que hace 10 años apagaron un incendio en su casa ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. "Nunca se me va a olvidar la cara de esos héroes. Digo que fueron mis ángeles", platica.

De igual manera, miles de personas les gritaban "¡Gracias!", mientras alzaban la mano para saludar a estos 600 bomberos que operan bajo el fuego, agua, tierra y estructuras colapsadas.

Bajo el intenso sol que azotó el Centro Histórico la mañana de este domingo, células de bomberas y bomberos marcharon en punto de las 10:45 horas desde el Zócalo capitalino hasta el Monumento a la Revolución.

Pintaron el cielo de humo rojo y transitaron por las calles de 5 de Mayo, avenida Juárez y Paseo de la Reforma vehículos especializados en incendios, rescate, búsqueda y hasta lanchas.

"¡Mira, papá!, así quiero ser de grande", dijo Hugo, un pequeño.

"Spiderman, Superman, los bomberos", enlistó el niño cuando su papá le preguntó cuáles eran sus superhéroes favoritos.

"¡Mójame!", pedía otro niño ante la sonrisa de un vulcano que cargaba con ambas manos una manguera que sirve para apagar los incendios más grandes.