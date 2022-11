"Grave e irresponsable afirmación de Encinas": abogados de militares

A-AA+

Luego de los señalamientos del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que, señaló a los abogados de los cuatro militares del caso Ayotzinapa de estar vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada en la desaparición de los 43 normalistas, los litigantes calificaron como grave e irresponsable la afirmación.

"Esa afirmación deviene directamente en una persecución de intimidación en contra de nosotros que, no solamente busca amedrentarnos para intentar generar un miedo o un temor en la defensa legal, que le permita a él seguirse sirviendo con la cuchara grande de manera ilegal y no lo vamos a permitir.

"Pone en riesgo la integridad física y personal de los defensores de los militares y de nuestras familias, al acusar públicamente que nosotros formamos parte de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, es una declaración temeraria, es una declaración ilegal, intimidatoria que atenta contra nuestros derechos humanos", expresaron a EL UNIVERSAL los abogados César Omar González Hernández y Alejandro Robledo Carretero.

Resaltaron que estas declaraciones atentan contra la seguridad de sus familias, colaboradores y busca coartar el derecho a la defensa de sus representados y no lo van a permitir, pero tampoco lo van a dejar pasar.

González Hernández y Robledo Carretero indicaron que van a escalar el tono, "nos va a tener que aclarar en los Tribunales, que tanto le está gustando, pues ahora va a ir".

Por otra parte, señalaron que sus clientes (el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el cabo Eduardo Mota Esquivel y Fabián Alejandro Pirita) están en la etapa de ofrecimiento de pruebas, se van a desahogar conforme el juzgado tenga oportunidad y se van fijar las otras audiencias.

"Nos notificaron hace un rato de la admisión del recurso de apelación contra el auto de formal prisión, también se admitió una queja en contra del amparo que promovimos para que el Subsecretario Alejandro Encinas deje de estar utilizando el informe como un medio de presión en contra de los militares", puntualizaron.

Los litigantes insistieron que las acusaciones de Encinas hacia sus defendidos son absolutamente políticas.

"Por la única y sencilla razón que no encontramos datos de prueba, ni elementos jurídicos suficientes para que ellos se encuentren procesados penalmente, nosotros ya hicimos un análisis técnico del expediente.

"No hay nada que vincule a nuestros representados, entonces si las acusaciones o los procesos no tienen un fundamento técnico y jurídico probatorio sólido, lo único que nos queda es el ámbito político", detallaron.

Fuentes cercanas al también presidente de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, señalaron que no daría ningún mensaje más que el que se compartió el miércoles.