Graves, policías lesionados por explosión en Oaxaca

OAXACA, Oax., febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Familiares de uno de los dos policías municipales con quemaduras de tercer grado causadas por la explosión de un tanque de gas en un domicilio de San Antonio de la Cal, Zona Metropolitana de Oaxaca, demandaron a las autoridades locales y estatales que resuelvan el traslado de los heridos a un hospital con atención especializada.

"Ya se acudió al gobierno, nos traen vueltas y vueltas y se avientan la bolita; primero con nuestras autoridades municipales, [luego] con la Secretaría de Salud, con la Segego hoy por la mañana, pero hasta ahorita es hora de que no tenemos respuesta", explicó Marcos.

Dijeron que en caso de que las autoridades no den una solución, ya que ambos heridos deben ser atendidos inmediatamente de manera adecuada por el grado de sus lesiones, sindicatos y familiares llevarán a cabo una manifestación en calles de la ciudad, señalaron.

El hermano de uno de ellos, quien se identificó como Marcos, recordó que los dos policías están en una situación de gravedad desde el 7 de febrero pasado, tras sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo; uno de ellos sufrió la mutilación de dos de sus dedos debido a la explosión.

"Mi hermano se encuentra con un 67% de quemaduras de todo su cuerpo", explicó Marcos, quien detalló que de acuerdo con los doctores que atienden a los dos policías lesionados, entre más tiempo pasen sin recibir atención especializada, será peor para el tratamiento de las quemaduras.

A pesar de tratarse de un accidente laboral, señalaron los familiares, las autoridades municipales se limitaron a enviarlos a un hospital en donde no cuentan con el personal, equipo ni medicamentos especializados para tratar a personas con este tipo de lesiones.

"Desde ayer lo iban a trasladar a un hospital de especialidad; lo que nos comentaron hoy por la mañana, la Secretaría de Salud, es que no había camas disponibles. Por familiares investigamos y nos dicen que tanto en instituciones públicas como en privadas sí hay espacios, entonces no sabemos cuál es el problema, por qué no agilizan el trámite para que ya nuestros policías sean trasladados a la Ciudad de México o a cualquier otro hospital, que tenga esta atención para nuestros pacientes quemados".