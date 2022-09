“Gravísimo, ampliar presencia de militares”

Ciudad de México.- El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel Miranda, advierte que la ampliación de la presencia militar en las calles es “gravísimo”.

Dice que desde la publicación del decreto por el que se creó la Guardia Nacional, en 2019, la presencia de las Fuerzas Armadas ha sido inconstitucional, pues en el quinto transitorio se definió que podían hacerlo “sólo en una situación extraordinaria, de forma reglamentada, subordinada a un mando civil, de manera complementaria y fiscalizada”.

Alerta que lo que se está prorrogando es una estrategia de seguridad fallida, que al día de hoy ha generado casi 140 mil fallecimientos por homicidios violentos y 40 mil desapariciones. Esto es gravísimo.

¿Habrá ruptura con el PRI?

—El tema representa para el PAN una disyuntiva muy compleja. Por una parte deseamos que la coalición siga, ha dado magníficos resultados; por otra parte no podemos dejar pasar un incumplimiento de esta naturaleza, los tres partidos suscribimos y firmamos la no militarización, también suscribimos que no iban a pasar reformas constitucionales. Consideramos grave que se haya hecho esta propuesta.

¿Pero habrá ruptura?

—Eso lo decidirá la dirigencia en el momento en que se vote esta prórroga, habrá que ver el número de votos para poder repartir o no responsabilidades.