MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum

La reunión se da meses después del asesinato de Carlos Manzo, esposo de Grecia Quiroz.

Por El Universal

Marzo 10, 2026 04:07 p.m.
Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Por segunda ocasión,

Grecia Quiroz
, alcaldesa municipal de Uruapan, acudió a Palacio Nacional

para participar en la reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los 61 alcaldes de municipios con mayor incidencia delictiva en el país.
El encuentro tuvo como objetivo impulsar un plan de atención a las causas de la violencia y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad.
La primera ocasión en que Quiroz se reunió con la mandataria federal ocurrió tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 4 de noviembre de 2025.
En aquella reunión se abordó la situación de seguridad en el municipio michoacano.

