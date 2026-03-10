Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum
La reunión se da meses después del asesinato de Carlos Manzo, esposo de Grecia Quiroz.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Por segunda ocasión,Grecia Quiroz , alcaldesa municipal de Uruapan, acudió a Palacio Nacional
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
para participar en la reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los 61 alcaldes de municipios con mayor incidencia delictiva en el país.
El encuentro tuvo como objetivo impulsar un plan de atención a las causas de la violencia y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad.
La primera ocasión en que Quiroz se reunió con la mandataria federal ocurrió tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 4 de noviembre de 2025.
En aquella reunión se abordó la situación de seguridad en el municipio michoacano.
no te pierdas estas noticias
Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum
SLP
El Universal
La reunión se da meses después del asesinato de Carlos Manzo, esposo de Grecia Quiroz.
Violencia tras captura de El Mencho reduce consumo en México
SLP
El Universal
Ciudades como Guadalajara, Irapuato y León registraron caídas superiores al 20% en ventas tras los hechos violentos.
Adán Augusto López evita dar entrevistas en Senado de la República
SLP
El Universal
Se vincula financiamiento de precampaña de Adán Augusto López con socio de Hernán Bermúdez.