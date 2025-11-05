Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo llega al Congreso de Michoacán

MORELIA, Mich. (EL UNIVERSAL).- En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, encabezado por la Guardia Nacional, Grecia Quiroz García, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, llegó al Congreso de Michoacán.

Se tiene previsto que a las 14:30 horas el Congreso inicie una sesión extraordinaria que tendrá sólo un asunto en el orden del día y será la discusión y aprobación de la iniciativa para que Grecia Quiroz García asuma el cargo de presidenta municipal sustituta de Uruapan.

También se contempla que Quiroz García jure en el cargo durante la misma sesión.