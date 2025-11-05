Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo llega al Congreso de Michoacán
Se prevé que asuma como presidenta municipal sustituta de Uruapan tras la sesión extraordinaria.
MORELIA, Mich. (EL UNIVERSAL).- En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, encabezado por la Guardia Nacional, Grecia Quiroz García, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, llegó al Congreso de Michoacán.
Se tiene previsto que a las 14:30 horas el Congreso inicie una sesión extraordinaria que tendrá sólo un asunto en el orden del día y será la discusión y aprobación de la iniciativa para que Grecia Quiroz García asuma el cargo de presidenta municipal sustituta de Uruapan.
También se contempla que Quiroz García jure en el cargo durante la misma sesión.
no te pierdas estas noticias
Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo llega al Congreso de Michoacán
El Universal
Se prevé que asuma como presidenta municipal sustituta de Uruapan tras la sesión extraordinaria.
Presidenta Sheinbaum revela campaña digital contra gobierno por asesinato
El Universal
La presidenta Sheinbaum expone campaña digital tras asesinato de alcalde en conferencia
Transportistas marchan en Uruapan por la paz y justicia
El Universal
Transportistas de Uruapan se movilizan por la paz y seguridad en la región