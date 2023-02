Gresca en Congreso CDMX deja ocho heridos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- El área de resguardo del Congreso de la Ciudad de México informó que ocho de sus elementos resultaron heridos tras la gresca de esta mañana de martes en las instalaciones del recinto legislativo.

Asimismo, se detalló que dos de estas personas se encuentran hospitalizadas en el Hospital Ángeles de la clínica Londres; mientras que el resto presentan diversas lesiones, que no requirieron atención hospitalaria.

En un hecho inédito y nunca antes visto, mujeres transexuales ingresaron por la fuerza al Congreso de la Ciudad de México para protestar en contra de una iniciativa impulsada por la diputada local del PAN, América Rangel, que busca que los menores de edad no puedan someterse a cirugías de cambio de sexo.

Los inconformes arribaron a las instalaciones del Poder Legislativo local alrededor de las 10:00 horas y comenzaron a manifestarse. Luego de unos minutos rompieron los vidrios de las oficinas del PAN y posteriormente con tubos comenzaron a golpear la puerta principal del edificio, localizado en el cruce de las calles de Donceles y Allende, en el Centro Histórico.

Tras varios golpes, los cristales y la protección se rompieron y las inconformes lograron también romper los barrotes de la puerta, por donde tres de las manifestantes ingresaron al lobby del Congreso.

Una de las manifestantes que logró ingresar fue Victoria Sámano, quien con golpes e insultos llegó hasta la puerta del recinto para poder ingresar, pero personal de resguardo se lo impidió, por lo que se desataron golpes y empujones.

¿Qué dice la iniciativa que propició la gresca en el Congreso?

Fue el pasado 9 de febrero cuando la diputada local del PAN, América Rangel, presentó una iniciativa para modificar la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes y el Código Penal local en materia de inflación trans.

Su propuesta busca adicionar un artículo 79 Bis a la Ley de los Derechos de los menores para considerar injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, cualquier intento de condicionamiento, presión u obligación por parte de un adulto para la determinación de la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes, contrario a su identidad biológica.

"Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños y adolescentes, el ejercer sobre ellos cualquier mecanismo de carácter externo, terapéutico o similar que busque realizar una conversión de su identidad sexual", señala la propuesta.

De igual forma, se pretende modificar el Código Penal local para considerar esta conducta como violencia moral.

Al presentar esta iniciativa, la legisladora subió con una pancarta en la que se podía leer "Con los Niños No".

"Presento esta iniciativa de ley para prohibir tajantemente que menores de edad se sometan a tratamientos de cambio de sexo o reasignación de género. Proponemos que se castigue con cárcel de dos a siete años al adulto que presione, convence u obligue a un menor a realizarse un tratamiento o cirugía para cambiar el género con el que nació", indicó desde tribuna.

En su exposición de motivos, la iniciativa refiere que en el 90% de los casos, las personas con disforia de género (incomodidad por su sexo de nacimiento) en la infancia o la adolescencia, se reconcilian con su sexo biológico antes de llegar a la edad adulta.