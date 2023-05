Grupo armado ataca vivienda de alcaldesa de Apulco en Zacatecas

A-AA+

ZACATECAS, Zac., mayo 13 (EL UNIVERSAL).- La madrugada de este sábado, en el municipio zacatecano de Apulco -colindante con el estado de Jalisco-, un grupo armado atacó una vivienda que está deshabitada y es propiedad de la alcaldesa Yanet Morales Huízar, quien actualmente gobierna a distancia, ya que anteriormente tuvo amenazas directas del crimen organizado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, aclaró que no se trató de un enfrentamiento en esa zona como inicialmente se especuló, sino fue un ataque focalizado contra una propiedad de la alcaldesa que está deshabitada y abandonada en la comunidad de Tenayuca.

Mencionó que dentro del reporte preliminar que se tiene, "había dos vehículos que, primero, estaban tratando de atemorizar a la población con detonaciones en esa zona, donde también está esa propiedad abandonada, ya que la alcaldesa no vive ahí".

Explica que todo indica que los tripulantes de los dos vehículos "dispararon a la fachada de ese inmueble, para luego aventar gasolina e incendiarla", pero, mencionó que el fuego consumió principalmente la maleza. Después, se cree que los agresores huyeron rumbo a Teocaltiche, municipio que pertenece al estado de Jalisco.

El secretario del gobierno estatal menciona que hasta el lugar se desplegó un operativo encabezado por el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, el cual está aún en proceso y se realizan sobrevuelos.

Mientras que en sus redes sociales, Reyes Mugüerza escribió: "Después de los hechos que se reportaron esta madrugada en el municipio de Apulco, elementos de la Policía Estatal Preventiva se desplazaron al lugar de manera inmediata. De igual modo, entramos en contacto con la presidenta municipal, cuya propiedad fue afectada. No se reportan lesionados".

Cabe mencionar que Yaneth Huizar fue electa en 2018 y reelecta en 2021, quien incluso ha rendido sus informes de labores a través de las redes sociales, quien públicamente ha reconocido que vive bajo amenazas de integrantes del crimen organizado.