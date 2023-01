Grupo Plural acusa a Morena de poner en riesgo elecciones de 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- La actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena de no respetar la ley en su afán de adelantar el proceso de sucesión presidencial pone en riesgo las elecciones de 2024, advirtió el coordinador del Grupo Plural en el Senado de la República, Emilio Álvarez Icaza.

En declaraciones, el legislador sin partido afirmó que es muy triste y vergonzoso ver cómo los que hoy gobiernan violan la ley y traicionan todas las luchas democráticas.

"El marco electoral que hoy tenemos no se explica sin la lucha que dio la izquierda, en su momento el propio Andrés Manuel y ahora que están en el gobierno hacen todo lo que reclamaban, pero peor. La circular que sacaron en Morena y la reunión en la Secretaría de Gobernación es un ejemplo cínico de violación a la ley, y lo hacen porque pueden, porque les vale, porque no les importa", enfatizó.

Denunció que la violación impune a la ley electoral por parte de las "corcholatas" de Morena, con el visto bueno del presidente de la República, nos anuncian que lo que vivirá el país en 2024 es una elección de Estado.

"Es una fórmula muy peligrosa que no sólo atenta contra nuestra débil democracia, sino es apostar a la preparación de una elección de Estado. Lo que estamos viendo es la crónica anunciada de una elección de Estado. Sin rubor ni pudor están pidiéndole a los gobernadores de Morena que entren a promover a sus candidatos violando toda la ley", remarcó.

"¿Con qué autoridad moral López Obrador y Adán Augusto van a pedir que la autoridad cumpla la ley si son los primeros en violarla?, no se están dando cuenta que están poniendo las elecciones del 24 en riesgo, es una reiterada y sistemática provocación a la autoridad electoral y si la autoridad electoral actúa, probablemente son muy capaces de hacer lo que mejor saben hacer, que es hacerse las víctimas y tirarse al piso", acusó Álvarez Icaza.

Señaló, además, que a este gobierno no le importa la Constitución, lo cual nos pone al borde de una ruptura constitucional, porque no hacen caso a lo que dice la ley y tienen el aparato de justicia absolutamente adormecido.

"La Fiscalía General está en manos de una persona que se dedica sólo a buscar justicia para sus casos personales, la Fiscalía electoral es inexistente. Están apostando a que los conflictos no se resuelvan por la vía de las instancias judiciales y si siguen así lo que van a apostar es a que la gente resuelva los conflictos en la calle", advirtió.