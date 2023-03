Grupo Plural exige a AMLO investigue la masacre en Nuevo Laredo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL). –El Grupo Plural en el Senado exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador ordene ya una investigación para esclarecer la presunta responsabilidad de soldados del Ejército mexicano en la masacre de 5 jóvenes, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la madrugada del domingo pasado.

En rueda de prensa, Germán Martínez, Emilio Álvarez Icaza y Gustavo Madero y Germán Martínez, señalaron que cuando "hay un abuso de poder, víctimas fatales, muertos, lo que toca es ponerse del lado de las víctimas y, lo que toca al Presidente, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas es ordenar que se investigue y, no mandar un mensaje activo de complicidad y de impunidad".

Álvarez Icaza, dijo que es muy preocupante que la práctica reiterada de abuso de la fuerza en Nuevo Laredo y otros lugares del país por efectivos del Ejército y la Marina, sea solapada de esa manera por el presidente.

"Lo que corresponde es que el Presidente encabece la indignación. No encabezar la negación, esto es justo el problema de la práctica reiterada de violación a los derechos humanos. Dice el Presidente que no es igual que Calderón y Fox, en este particular, no sólo no es igual, se está portando peor. Lo que se necesita es que se investigue y se sancione a los responsables".

Por su parte, el coordinador del Grupo Plural, Gustavo Madero, indicó que el presidente López Obrador cayó en el exceso de convertirse en el juzgador, en decir quiénes son inocentes y quiénes son culpables, quiénes se deben de proteger y quiénes se deben de investigar.

"Está eludiendo su responsabilidad de defender a las víctimas. Ese es el papel que está errando, se está poniendo del lado equivocado de la ecuación, defender al Ejército. Lo está tratando de politizar y metiéndolo en un terreno de una narrativa ideológico-política en la que él se vuelve el ser supremo que dice a quién se debe de investigar y quiénes ya desde su óptica son inocentes".

Germán Martínez y Emilio Álvarez Icaza, informaron que los familiares de las víctimas pueden recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para salvaguardar sus garantías y denunciar este abuso del Ejército mexicano.