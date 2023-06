Grupos criminales paralizan municipios de Iguala y Taxco

A-AA+

Los grupos criminales tienen paralizados por el miedo a los municipios de Iguala y Taxco, dos de los más importantes de Guerrero.

El ayuntamiento de Iguala suspendió este jueves sus actividades en todas sus oficinas ante las amenazas que ha recibido el alcalde, el priista David Gama Pérez, y el síndico, el perredista Óscar Díaz Bello.

El más reciente acto de intimidación ocurrió la noche del miércoles. Hombres armados quemaron una camioneta cerca de las instalaciones de la tradicional feria de La Bandera. Además, dejaron cartulinas con mensajes de amenazas contra Gama Pérez y Díaz Bello. También piden a los trabajadores no asistir a sus labores.

Horas antes, alrededor de las 14:00 horas, fue asesinado de seis balazos un trabajador del área de Parques y Jardines del ayuntamiento, también cerca de las instalaciones de la feria.

Tras estos hechos, la mañana de este jueves, el alcalde emitió una circular en la que ordena a los trabajadores de todas las áreas no presentarse a trabajar "hasta nuevo aviso".

Cadena de violencia

Los ataques en Iguala llevan ya tiempo. El 13 de junio, hombres armados arribaron a las oficinas de la dirección de Obras Públicas y dispararon contra las instalaciones y vehículos. En esa ocasión, se hallaban laborando los trabajadores, ninguno resultó herido.

Cinco días antes, hombres armados atacaron a tiros una clínica particular, propiedad del síndico Óscar Díaz Bello.

Desde hace meses, el alcalde es protegido por policías del estado y marinos. Se traslada en una camioneta blindada que le otorgó el gobierno del estado.

Desde antes que comenzara su gestión —en septiembre de 2021—, Gama Pérez había recibido amenazas por parte de las organizaciones criminales que operan en Iguala.

Un día antes de que tomara protesta, dejaron fuera de su casa de campaña un vehículo con cuatro cadáveres.

También circuló un video en el que un grupo criminal le advertía que debía negociar con ellos.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE), la violencia se incrementó en los últimos meses en Iguala por una disputa entre las organizaciones criminales La Bandera y La Familia Michoacana, esta última en este 2023 se ha expandido por varias regiones del estado.

Sin embargo, Iguala vive un proceso de violencia desde hace más de una década y pese a que el 26 de septiembre de 2014 se vivió uno de los episodios más brutales de los últimos años, el ataque, asesinato y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, casi nada ha cambiado en ese municipio.

Taxco, en las mismas

Taxco vive una situación similar. Durante los últimos tres días los ataques contra el ayuntamiento y funcionarios no han parado.

La mañana del martes, en la puerta del ayuntamiento dejaron una granada de fragmentación artesanal.

El hallazgo provocó que ese día el edificio fuera desalojado, al igual que una escuela preescolar que se encuentra cerca.

El alcalde Mario Figueroa Mundo quiso ocultar los hechos. Dijo que se trató de una fumigación, pese a que en el lugar hubo un fuerte despliegue de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, y que la Fiscalía General del Estado y el gobierno de Guerrero informaron del hallazgo del explosivo que no detonó.

El miércoles fue asesinado el subdirector de Panteones, Jorge Ortiz. Este jueves se reportó que al menos tres policías municipales de Taxco fueron privados de su libertad; sin embargo, ninguna autoridad lo ha confirmado.

Desde hace unos 10 años, Taxco entró en una espiral de violencia que no se detiene. Los asesinatos, desapariciones, extorsiones se volvieron una constante en la ciudad.

El secretario de Seguridad Pública de Guerrero, el capitán de la Marina Evelio Gómez Méndez, confirmó que en Taxco se vive una disputa entre organizaciones criminales.

Sin embargo, según datos de la FGE, en Taxco La Familia Michoacana mantiene un control dominante.