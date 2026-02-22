logo pulso
Guadalupe Acosta, líder de "Somos México"

Por El Universal

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Guadalupe Acosta, líder de "Somos México"

Ciudad de México.- La organización Somos México realizó este sábado su asamblea constitutiva como partido político nacional, en la que fueron electos Guadalupe Acosta Naranjo y Cecilia Soto, como como presidente y secretaria general, respectivamente.

Con la mira puesta en el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la nueva organización política de derecha aseguró buscar aglutinar diversas ideologías en lo que describe como un frente democrático común.

Luego de rendir protesta, Acosta Naranjo definió a Somos México como un proyecto cuyo objetivo es rescatar la vida institucional del país, la cual, aseguró, se ha visto "corroída durante estos siete años de tenaz autoritarismo".

Sostuvo que esta plataforma pretende ser un espacio de encuentro y convergencia para ciudadanos que perciben un deterioro en las libertades democráticas actuales.

Acosta Naranjo agregó que la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum es "regresiva y autoritaria".

"Quieren poner el último clavo en la destrucción y secuestro de nuestra Constitución. Intentan no dejar el poder aun cuando pierdan la mayoría electoral. No se los vamos a permitir", indicó.

Acosta Naranjo, quien también fue líder del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), criticó los planteamientos de la presidenta sobre el sistema electoral que se requiere.

"Su propuesta de reforma es tan mala que ni siquiera convence a sus aliados. Ya destruyeron, secuestraron, colonizaron al Poder Judicial y sin Poder Judicial autónomo no hay democracia cierta en ningún lugar del mundo. En México, lo digo convencido, no vivimos ya en un sistema democrático", mencionó.

