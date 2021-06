Guanajuato seguirá en semáforo amarillo por persistir los contagios, las hospitalizaciones y las muertes por Covid-19 en la entidad, y al observarse un repunte de casos en otros estados, anunció Fátima Melchor Márquez, jefa estatal del Departamento de Epidemiología.

Hizo un llamado a no bajar la guardia para no repetir la historia del verano pasado, que se dio la primera oleada de coronavirus, en tanto que en León siguen los preparativos para la "Feria de Verano" que se llevará a cabo del 2 al 15 de julio en las instalaciones de la feria estatal.

El jueves pasado en León se dio la confirmación de 11 casos positivos y dos defunciones, después de haber tenido días en cero o con uno o dos pacientes confirmados, dijo.

La epidemióloga comentó que hasta el viernes pasado había 300 casos activos de Covid-19; 634 casos pendientes de resultados, y un día antes se confirmaron 38 casos nuevos y nueve defunciones. Del total de las personas infectadas, 52 están hospitalizadas y 14 de ellas conectadas a un ventilador.

"No ha dejado de haber casos, no ha dejado de haber defunciones, no ha dejado de haber ingresos por este motivo a los hospitales; por esta razón continuamos en semáforo amarillo", matizó la doctora.

La funcionaria de la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que la entidad mantiene una meseta con un rango de 250 casos confirmados cada semana.

"Esto no ha terminado, sigamos tomando esto con mucha responsabilidad", acotó.

Melchor Márquez precisó que el 83 por ciento de los casos se concentran en los municipios con más actividad económica, turística y de movilidad, como León, Irapuato, Salvatierra, Salamanca y Guanajuato. En todos los casos sigue siendo activa la transmisión de la enfermedad.

Antes, el director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Luis Carlos Zúñiga Durán, advirtió que la Feria de Verano se realizará siempre y cuando el semáforo epidemiológico lo permita.

La Feria de Verano tiene modificaciones estudiadas para ofrecer garantía en salud a los visitantes, sin embargo, su realización está sujeta de manera permanente al semáforo epidemiológico, agregó.

El personal de la Jurisdicción Sanitaria VII, con sede en León, sostendrá pláticas directas con expositores, prestadores de servicios y manejadores de alimentos que participarán en el evento, aseguró.