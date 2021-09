Guanajuato, sin rumbo y sin trabajo coordinado con la Federación: Morena en Cámara de Diputados

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, lamentó la explosión ocurrida en un restaurante de Salamanca, Guanajuato, y denunció que en esa entidad, el gobernador Diego Sinhue se niega a trabajar coordinadamente con la federación. En esa materia, aseguró que en ese estado "no hay rumbo".

"Son actos lamentables y es oportuno poner un alto, son actos de terror para atemorizar a la población. Los tres ámbitos de gobierno, desde el municipio hasta la federación, deben emprender acciones, pero lamentablemente en Guanajuato hay una terquedad política, ideológica y partidaria de no quererse coordinar con la federación, y es terquedad afecta a los ciudadanos, entonces no hay rumbo en el estado de Guanajuato y yo creo que ese debe ser un llamado para todos", aseveró.

Mier Velazco señaló que en el presupuesto de egresos para el próximo año que será destinado a los municipios, tuvo un incremento de 7.6 % en términos generales, por lo que pidió a los alcaldes hacer buen uso de ese dinero, principalmente en el tema de seguridad.

"Es una buena oportunidad de empezar bien, con un buen presupuesto pero con una buena estrategia de coordinación entre municipios, estados y federación, se contempla un aumento de 7.1% en términos generales, es un gran incrementó, ahora que hay una gran responsabilidad", exigió.

En esa materia, Mier Velazco rechazó modificar la distribución del presupuesto o recuperar fondos como el Fortaseg, entre otros que están solicitando los presidentes municipales.

"Es con Zedillo cuando se crea el ramo 33, y desde ahí se comienzan a crear fondos en materia de seguridad como el Fortamun, se endeudaron se manera bestial. Hay un C6 que costó 6 mil millones de pesos, era el negocio la seguridad pública, lo más preciado, la primera ocupación de los municipios fue utilizado para hacer negocio, y lo mismo hicieron con las patrullas, con la capacitación de policías. Eso tiene que cambiar", expresó.

Lo mismo, dijo, aplicará para la exigencia de que el Fonden sea restituido.

"Se prestaba a moches, por poner un ejemplo, cuando fue el sismo de 2017 se hizo la declaratoria de emergencia del Fonden, pasaron tres meses para que la aceptaran, cuando se aprobó se hizo el estudio de montos, y hasta la fecha no se los han dado a quienes perdieron su casa, pregunten a los afectados de los sismos sobre los resultados efectivos del Fonden. Ahora el apoyo es directo, en Tula Hidalgo ya se terminó de hacer el censo y en esta semana se canalizan los recursos, es mucho más efectivo que se haga directamente a tener esos fondos burocráticos que lo que hacían era todo menos coordinarse", concluyó.