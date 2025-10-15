logo pulso
Nacional

Guardia Estatal rescata a dos personas secuestradas en motel de Reynosa

Las autoridades lograron rescatar a dos personas que fueron privadas de la libertad en un motel de Reynosa, Tamaulipas.

Por El Universal

Octubre 15, 2025 04:35 p.m.
A
Guardia Estatal rescata a dos personas secuestradas en motel de Reynosa

REYNOSA, Tamps. (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Guardia Estatal rescataron a dos personas que fueron privados de la libertad en Reynosa, Tamaulipas.

Los hechos se registraron en un motel de la colonia José López Portillo donde, según el reporte, las personas ingresaron maniatadas a bordo de un auto.

El vehículo se encontró en el lugar y dentro, al presunto responsable, siendo ambos asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Cabe mencionar que las personas liberadas contaban con un reporte interpuesto por los familiares, en el cual, señalaron que recibieron llamadas solicitándoles dinero a cambio de la liberación.

