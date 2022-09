Guardia Nacional encabeza desfile cívico militar

A-AA+

Desde las 02:00 am elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se concentraron en la explanada del campo Militar 1-A, donde los contingentes con paso redoblado marcharon al metro Toreo, que los llevó al Metro Pino Suárez, para de ahí caminar a la plancha del Zócalo capitalino en el Centro Histórico, para participar en el desfile conmemorativo del 212 aniversario de la Independencia Nacional.

Los elementos comenzaron su día con el toque de levante a las 00:01 horas, en sus respectivos dormitorios; mujeres y hombres se levantaron para portar su uniforme y equipo que ocuparán durante el desfile, como es el caso de Daniela García, integrante de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención.

"Es mi primera vez que participo en la Ciudad de México… mi familia está muy orgullosa que sea parte de la Institución. Causé alta en esta institución, GN, me gusta la idea de tener un acercamiento con la población civil, preocuparme de su seguridad y sus necesidades. Soy de Chihuahua, me mandaron aquí hace dos meses para el adiestramiento con motivo del desfile", comenta la joven de 22 años.

En el comedor del Campo Militar, donde algunas uniformadas tomaron un desayuno ligero, la integrante de la GN resalta que es una experiencia que requiere de acondicionamiento físico, resistencia y perseverancia.

Rubén González, también miembro de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, califica como satisfactorio participar en un desfile, "es muy bonito sentir el cariño de la gente, desde el trayecto al metro nos brindaron muestras de afecto y son esas cosas las que te hace sentir comprometido".