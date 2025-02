Guerrero, aún con viviendas a oscuras

Chilpancingo, Gro.- A un año y tres meses del paso del arrollador huracán “Otis”, en la colonia Lázaro Cárdenas el servicio de energía eléctrica no se ha restablecido a 100%.

Para llegar a la Lázaro Cárdenas primero hay que dirigirse a la colonia La Cima, sobre la carretera federal Acapulco-México. Luego se debe bajar y desde ahí se observa cómo están montadas las viviendas sobre el cerro. Para arribar a esas casas hay que caminar por estrechos pasillos.

La noche del 24 y la madrugada del 25 de octubre, “Otis”, categoría 5, devastó el puerto. Vientos de casi 300 kilómetros por hora destruyeron casi todo. Con las instalaciones eléctricas, “Otis” fue inclemente: dejó muy pocos postes en pie. En esos primeros días, por donde se caminará se tenían que ir esquivando. Incluso, a más de un año, en distintas calles aún hay algunos tirados, otros inclinados. Y lo peor: hay zonas del puerto donde el servicio de luz eléctrica quedó muy vulnerable, los cortes son constantes y, además, hay viviendas que a estas fechas no cuentan con el suministro.

Desde hace más de un año, Pedro -de 65 años de edad y quien prefiere omitir su nombre real para evitar represalias- toma la energía eléctrica que requiere de un poste que está a unos 60 metros de su casa, y como él, otros vecinos.

“Por eso no quiero dar mi nombre, porque estoy colgado y no quiero problemas”, dice.

Pedro vive en uno de esos estrechos pasillos de la colonia Lázaro Cárdenas. Ahí, cuenta, hay dos postes tirados aún, uno de ellos atravesado en el camino, por lo que deben esquivarlo.

Tras el paso del huracán “Otis”, Pedro estuvo un mes sin energía eléctrica. Se alumbró con veladoras o con lo que pudo.

Al mes llegaron los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), levantaron postes y restablecieron el servicio, pero sólo en las calles principales, en las amplias. A los pasillos los ignoraron.

“Vinieron a ver, checaron, pero no hicieron nada, decían que no podían porque no entraban sus camiones y así nos dejaron”, detalla el vecino.