Guerrero: Denuncian orden de despidos injustificados a cargo de Félix Salgado

CHILPANCINGO, Gro., febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Trabajadores del gobierno de Guerrero denunciaron que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio —padre de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda—, ordenó despedirlos "para meter a su gente".

En conferencia fuera del Palacio de Gobierno, los trabajadores denunciaron que desde enero les retuvieron sus salarios como presión para que firmen su renuncia.

"Nos están hostigando, no nos pagan, nos quitaron de nuestros lugares de trabajo, nos quitaron el equipo, todo para que firmemos nuestra renuncia", explicaron.

Orlanda de Jesús Robledo, trabajadora del Registro Civil, denunció que la "contadora" María del Carmen Vergara Aburto les dijo que la orden de despedirlos fue de Salgado Macedonio porque necesita espacios.

"Nos dijo: que Dios nos ayude, porque ellos no. De hecho, literalmente dijo que Félix Macedonio sabe de esta situación, que él dio la indicación porque necesita plazas para meter a su gente, así que no se vale", contó.

Jesús Robledo dijo que funcionarios de la dirección de Administración y Desarrollo de Personal les advirtieron que les pagarían sus salarios de enero y febrero hasta que firmen sus renuncias.

Sin embargo, dijo que a algunos de sus compañeros les dejaron de pagar desde diciembre.

En total son 55 los trabajadores a quienes les están exigiendo su renuncia, unos de base, otros supernumerarios. En la protesta de este viernes participaron unos 20 trabajadores, quienes con cartulinas exigieron respeto a su trabajo.

"Alto a la represión laboral"; "Señora gobernadora dijo: no al despido laboral masivo"; "liberen nuestros salarios", decían algunas de las cartulinas.

En la protesta participó, Silvestre Flores Moreno, que lleva trabajando 30 años en la Secretaría Desarrollo Rural. Explicó que sus jefes inmediatos le pidieron sin ninguna justificación que firmara su renuncia.

Flores Moreno contó que lo único que le dijeron es que su espacio ya tiene su reemplazo y por eso debe dejar su empleo.

El trabajador explicó que perder su trabajo impactaría en su familia porque él es el sostén y además en su salud. Explicó que está en un tratamiento al que puede acceder por ser derechohabiente en el ISSSTE.

Desde que Salgado Pineda fue nombrada como gobernadora electa, se ha denunciado que su padre es quien otorga los nombramientos de funcionarios e incluso de empleados.

En distintas ocasiones, la prensa ha documentado cómo Salgado Macedonio anuncia un nombramiento y días después la gobernadora lo ratifica. Incluso al senador con licencia se le ha visto ordenando a funcionarios del gabinete estatal.

Salgado Macedonio siempre ha negado que tenga injerencia en el gobierno de su hija, pero el gabinete está lleno de sus amigos, compadres y colaboradores, hasta su chofer tiene cargo.