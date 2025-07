Guerreros Buscadores se reúnen con Segob

CIUDAD DE MÉXICO, julio 9 (EL UNIVERSAL).- El colectivo Guerreros Buscadores denunció que fue excluido de la elaboración y modificación de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada pese a que en marzo participaron en la primera de las reuniones para reforzar esta ley.

Previo a reunirse con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el Palacio de Cobián, aseguraron a medios de comunicación que sus propuestas no fueron tomadas en cuenta y que no se les mostró el contenido final antes de enviarlo al Congreso, tema que hoy pondrán sobre la mesa ante la titular de Segob.

Asimismo, las familias que expusieron públicamente el caso del Rancho Izaguirre acusaron a las autoridades de simular búsquedas, encubrir cifras reales y la falta de acción efectiva frente a la crisis forense y de desapariciones, no solo en torno a este tema, sino a nivel nacional.

"Venimos a hablar sobre la reforma, sobre las inconformidades, sobre lo que nos hizo falta; la exclusión que tuvimos los familiares aparte de las mesas de trabajo pues sí hubo mucha polémica con varios colectivos porque no hay conformidad, no se tomaron en cuenta propuestas y aparte no nos presentaron antes de pasar al congreso las reformas como iban a quedar", declaró esta tarde de miércoles Indira Navarro, líder del colectivo, en una breve entrevista en General Prim.

La agrupación fue convocada este miércoles, a las 11:00 horas de la mañana, a reunirse con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina Padilla, para escuchar las inconformidades y observaciones de la ley promovida por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Raúl Servín, integrante y vocero del colectivo, expuso que "(las autoridades) nada más lanzaron sus reformas y nosotros no estamos de acuerdo con lo que ellas lanzaron" pues no se consideró ninguna de las propuestas que ellos u otros grupos propusieron.

"La Presidenta mencionó que ya con el 75% de los colectivos ya habían trabajado, ya habían platicado, y la verdad que no fue cierto. Esta es nuestra segunda reunión, y eso porque yo lo lancé a los medios de comunicación de que era una mentira, de que ya habíamos tenido un acercamiento con ellos, es la segunda vez que lo vuelvo a repetir, entonces vamos a ver qué acuerdos podemos llegar", agregó.

A propósito, afirmaron que la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada no suma a la búsqueda de desaparecidos y no aporta a resolver la crisis.

Mucho menos, suma a esclarecer las incógnitas que los rastreadores tienen acerca de lo que ocurrió en el Rancho Izaguirre, en Jalisco.

"A raíz del Rancho Izaguirre, sabemos que todo fue un engaño. Las cifras las están maquillando y nos están escondiendo demasiadas cosas, pero, además no solamente es el Rancho Izaguirre, porque hemos visto otros lugares donde las autoridades solamente simulan o realizan búsquedas de manera parcial", subrayó Servín.

Anunciaron que al finalizar la reunión emitirán un posicionamiento sobre los acuerdos tratados.