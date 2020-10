Gutiérrez Castorena tiene Covid-19; es el tercer senador positivo

El senador de Morena, Daniel Gutiérrez Castorena, anunció que dio positivo en la prueba de Covid-19 que se practicó en el Senado este martes, como medida previa a la sesión de este miércoles que duró cinco horas.

"El día de hoy me notificaron que he dado positivo a Covid-19", posteó el legislador y agregó que no ha presentado ningún síntoma.

"Continuaré con mis actividades legislativas a distancia y cumpliendo con el aislamiento que recomiendan las autoridades de salud", añadió.

Sin dar los nombres, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, indicó esta mañana de miércoles que las personas contagiadas de coronavirus son dos legisladoras, un legislador y el resto de personal de diversas áreas.

Además, informó que se aplicaron 805 pruebas a personas que asistieron a la sesión del 20 de octubre en Xicoténcatl.

Por ello, a las 16:35 horas, Gutiérrez Castorena publicó su resultado positivo a SARS-CoV-2, quien sería el tercer legislador contagiado.

En las pruebas de isótopo también hubo resultado positivo para Claudia Edith Anaya Mota (PRI) y para Josefina Vázquez Mota (PAN).

Otras 19 personas que trabajan en el Senado tuvieron resultado positivo, en la misma serie de exámenes.

Senador que falleció por Covid no se contagió en la sesión. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que el senador Joel Molina Ramírez, quien murió a causa de Covid-19, no pudo contagiarse en la sesión del martes pasado.

"El senador que desafortunadamente perdió la vida no se pudo haber contagiado ese martes en el Senado, sabemos que el periodo de incubación es de 5 a 6 días y el senador, la propia noche de la sesión, salió del recinto y ya tenía síntomas, lo que significa que días antes de la sesión es cuando se contagió", dijo.