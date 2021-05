Habilitan teléfonos para atender a familiares de víctimas de L12

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que se habilitaron tres líneas directas para brindar atención a los familiares de las personas fallecidas y heridas por el colapso del viaducto elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Durante su conferencia de prensa virtual señaló que los número telefónicos son: 555345-8066, 555345-8065 y 555616-0255.

"A las personas que han sido víctimas o que tienen familiares que lamentablemente fallecieron o que todavía siguen en hospital, o que estuvieron en hospital, estamos dando tres números de teléfono para que puedan comunicarse si es que por alguna razón no han tenido una comunicación adecuada a través del Locatel", detalló.

Agregó que en la atención se encuentra participando la Comisión de Víctimas, el DIF, Secretaría de Bienestar así como distintas dependencias para poder dar una atención a toda aquella persona que por alguna razón no la haya recibido de manera adecuada.

Sheinbaum Pardo aseguró que se encuentran atendiendo a todas las víctimas del accidente del Metro y que tienen comunicación con los familiares y que tendrán una atención personalizada en caso de que no hayan tenido atención adecuada por Locatel.

"Queremos entrar en contacto con las personas, en la Comisión de Víctimas hay un fondo especial y por eso estamos entrando en contacto con las personas porque no es como cualquier incidente que pueda ocurrir normalmente en el Metro o persona que sufre un accidente sino evidentemente estamos hablando de algo mayor".

La mandataria capitalina dijo que en los 11 hospitales donde hay lesionados se están atendiendo a los familiares por medio de campamentos, donde se encuentran equipos para la atención de víctimas y se refuerza y agiliza que tengan apoyo alimentario, transporte e información sobre el estado de salud de sus seres queridos.

Hoy jueves, EL UNIVERSAL publicó que familiares de los lesionados por el colapso del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro, denunciaron que personal de salud del Hospital General de Xoco, ubicado en la alcaldía Coyoacán, les han solicitado insumos para poder intervenir quirúrgicamente a sus seres queridos debido a que el nosocomio no cuenta con el material necesario.