Habitantes de Mexquitic se manifiestan en Conagua por falta de agua

Una veintena de habitantes de la comunidad de Las Moras en Mexquitic de Carmona se encuentran manifestándose a las afueras de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, exigiendo la clausura de un pozo en sus tierras, puesto que se está sobreexplotando el agua mientras ellos en sus domicilios, no cuentan con el vital líquido.

Aseguran que desde principios de año se ha estado en diálogo con la Conagua y con el ayuntamiento de Mexquitic de Carmona para darle solución al asunto, lo cual simplemente pasa por darle prioridad a ellos en el acceso al agua y después a las demás comunidades, de lo contrario, la exigencia es que se clausure el pozo.

Los inconformes reclamaron que no tienen problema en que el municipio explote el vital líquido a través de su organismo operador de agua; el problema es que a ellos no les está llegando, por lo que primero debe asegurarse el abasto para ellos y ya después extraer para el consumo externo.

Finalmente, advirtieron que de no llegar a un acuerdo este día, están dispuestos a cerrar la avenida Himno Nacional, a cerrar la Carretera a Zacatecas y, por supuesto, impedir que las pipas del municipio puedan seguir entrando a su comunidad para extraer agua de este pozo.