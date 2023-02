¿Habrá contingencia en la marcha por el INE de este domingo?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono en la Ciudad de México, han vuelto a surgir opiniones en redes sociales que señalan que se trataría de un "truco", esto para contrarrestar la próxima marcha en contra del Plan B de reforma electoral de AMLO, que está planeada para el domingo 26 de febrero, señalan.

Por ejemplo, el popular tuitero Vampipe escribió: "Contingencia otra vez durante la marcha a favor del INE... jajaja.. @Claudiashein inventa nuevos trucos".

Cabe mencionar que la Came recomendó evitar las actividades al aire libre, así como cívicas, culturales, deportivas, recreativas y espectáculos masivos programados entre las 13:00 y 19:00 horas, además de no fumar en espacios cerrados.Además informó que se prevén ondas de calor, esto junto a altas concentraciones de radiación solar. Sin embargo, los cibernautas que defienden la "Marcha por el INE" han recordado que en noviembre de 2022, cuando se llevó a cabo la primera movilización, también se había activado la Fase 1 de Contingencia Ambiental, y diversas figuras públicas habían afirmado que se trataba de un "invento" que buscaría "impedir la entrada de contingentes de la zona conurbada".Fueron diversos opositores a la 4T quienes en aquella ocasión alzaron la voz, incluida Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón; Margarita Zavala, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN); el también legislador Jorge Triana, así como el exdiputado Fernando Belaunzarán y la actriz Adriana Nieto, entre otros."Están desinformados", la respuesta de Sheinbaum a quienes aseguran que la contingencia es un "invento"Por su parte Sheinbam descartó aquella vez que la medida tuviera relación alguna con la marcha, y explicó que la Fase 1 la establece un grupo técnico de la Came —integrada por la capital junto a los gobiernos de 6 estados—, junto a las secretarías del medio ambiente federal, de la Ciudad y del Estado de México."Para aquellos que por lo visto están desinformados o difunden falsedades por mala fe, las contingencias ambientales las establece un grupo técnico de la @CAMegalopolis con las secretarías del medio ambiente federal, de la Ciudad y del EdoMex. Los datos son públicos y abiertos", tuiteó.Si bien es complicado predecir cuántos días puede durar una contingencia ambiental, puesto que la establece dicho grupo técnico a partir de las condiciones meteorológicas, el coordinador ejecutivo de la Came, Víctor Hugo Páramo Figueroa, adelantó que las condiciones actuales podrían extenderse hasta por una semana."El pronóstico es que vamos a tener entre 5 y 7 días de altas concentraciones (de ozono), y sobre si esto se traduce en contingencias es multifactorial, pero lo que tenemos es esta predicción de las ondas de calor, que es muy similar al año pasado, pero podrían ser entre 5 y 7 contingencias", dijo.De ser este el caso, las condiciones desfavorables continuarían para este domingo, lo cual podría significar que la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono se mantenga durante la manifestación en defensa del INE convocada para las 11:00 de la mañana en el Zócalo capitalino.