Habrá encuesta por reforma electoral

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno realizará una encuesta para conocer la opinión de la población sobre la reforma electoral, luego de que este fin de semana se informará de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

La Jefa del Ejecutivo federal destacó que encuestas previas reflejan que la población mexicana no está de acuerdo en que haya tantos legisladores plurinominales ni que se destinen miles de millones de pesos a partidos políticos ni a las elecciones.

“Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo. De encuestas previas: La gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos; no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones; tampoco hace falta, para que haya elecciones democráticas. A la gente tampoco le gusta que haya tanto pluri”.

La encuesta ¿se aplicaría cuándo y quién la aplicaría?, se le preguntó a Sheinbaum.

“Alguna de las empresas reconocidas que hacen encuestas en el país, con algunas preguntas: ¿Qué opinas de los plurinominales?, por ejemplo, a ver qué contesta la gente. ¿Qué opinas de que los partidos políticos se lleven tantos miles de millones de pesos?, a ver qué opina la gente. Todos, eh, no defendiendo a uno ni a otro partido, sino que realmente haya menos recursos a los partidos políticos y a todo el sistema electoral en el país”.