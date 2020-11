Habrá quienes nieguen los hechos pero las pruebas hablarán, advierte Rosario Robles

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga informó que solicitó a sus abogados generar una estrategia jurídica conjunta para convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de su cuenta de Twitter dijo estar segura de que habrá quienes nieguen los hechos que declarará ante la FGR pero que "las pruebas hablarán".

"Reitero mi compromiso de hablar con la verdad. He pedido a mis abogados @EpigMendieta y #SergioRamírez generen estrategia jurídica conjunta para acceder a un criterio de oportunidad, consciente de lo que significa. Seguro habrá quienes nieguen los hechos pero las pruebas hablarán", escribió la ex funcionaria quien actualmente se encuentra presa en el penal de Santa Martha por el caso de la "Estafa Maestra".

Ayer martes por la mañana, su abogado Sergio Ramírez anunció que la ex Secretaria de Estado detallará a la FGR cómo Luis Videgaray Caso instruyó los desvíos de la Estafa Maestra y su utilización para financiar campañas electorales y actos proselitistas del PRI, incluida la presidencial de 2018 en la que José Antonio Meade fue el candidato tricolor.

Por la noche, Robles Berlanga afirmó que no autorizó a su abogado a revelar esos datos pero reiteró que rendirá declaración ante la FGR para conseguir un criterio de oportunidad.

El criterio de oportunidad es una figura que permite que, a cambio de información que permita dar con otros responsables, la FGR desista de las acusaciones contra los imputados que se acogen a esta figura.