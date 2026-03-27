Habrá renovación del autotransporte

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum presentó el Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados para facilitar la renovación y producción de autobuses, tractocamiones y camiones de carga, además de reducir contaminantes.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el programa para la sustitución del autotransporte de carga en México, con mejoras a los sistemas de seguridad y para proteger más de 200 mil empleos del sector, con una inversión inicial de 2 mil millones de pesos como parte del Plan México.

El programa contempla cuatro acciones principales: incentivos fiscales, reactivación de esquemas de garantías para transportistas, una nueva Norma Oficial Mexicana en materia de seguridad y la actualización de precios estimados para la importación de vehículos usados.

Marcelo Ebrard Casaubon, titular de la Secretaría de Economía, explicó que es una estrategia respaldada por el Plan México que contempla una inversión inicial de 2 mil millones de pesos para incentivar la renovación de flotillas mediante beneficios fiscales aplicables desde este mismo año.

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El programa busca fortalecer un sector considerado columna vertebral de la economía nacional, al incluir autobuses, camiones de carga y tractocamiones.

Detalló que el eje central del programa será la deducción inmediata de impuestos para quienes adquieran vehículos nuevos durante 2026, lo que permitirá a empresas y transportistas reducir su carga fiscal en un solo año, en lugar de hacerlo de manera gradual.

"El decreto otorga el incentivo de deducción inmediata para la compra de activos fijos. Quiere decir que si compras el vehículo nuevo lo puedes descontar de los impuestos que pagas en el primer año", reiteró.