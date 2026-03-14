Habrá sistema antidrones para proteger el AICM

Ciudad de México.- A tres meses del inicio del Mundial de Futbol y en medio de la estrategia contra la delincuencia organizada, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alista la contratación de un sistema avanzado de protección antidrones que garantice la seguridad de las operaciones aeroportuarias, así como la de los pasajeros, trabajadores e instalaciones.

En la licitación LA-13-KDN- 013KDN001-I-37-2026 se indica que es necesario que el aeropuerto capitalino cuente con un sistema antidrones debido al incremento en el uso de estos dispositivos, lo cual representa un riesgo significativo para la seguridad aeroportuaria, al elevar la probabilidad de incursiones no autorizadas en el espacio aéreo controlado.

"En atención al creciente tráfico aéreo y a la importancia estratégica del AICM, se identifica la necesidad de contar con un sistema avanzado de protección aérea que garantice la seguridad de las operaciones aeroportuarias.

El fallo de la licitación será dado a conocer el 20 de marzo, y la operación del sistema deberá estar lista antes del 1 de mayo, es decir, un mes antes de la inauguración del Mundial en México.

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Por otra parte, el AICM alista ya la sustitución de su sistema de videovigilancia con más de 3 mil 629 cámaras nuevas que contarán con inteligencia artificial, que deberán quedar listas días antes del arranque de la Copa del Mundo de Futbol.

La terminal aérea comenzará con la instalación de 3 mil 629 cámaras nuevas, las cuales deberán estar colocadas en todo el complejo aeroportuario a más tardar el 30 de mayo.