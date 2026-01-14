Habrá temperaturas de hasta -15 grados

CIUDAD DE MÉXICO.- El frente frío número 27 provocará evento de norte en Veracruz, con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el centro y sur del estado, además de bajas temperaturas, de hasta -15 grados en el norte del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte diario, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las condiciones serán provocadas en interacción con un canal de baja presión en el sureste, la masa de aire polar asociada, la segunda tormenta invernal de la temporada y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México.

El SMN prevé lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Veracruz, regiones de Los Tuxtlas y Olmeca, así como lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en la zona del Papaloapan y en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Se prevén chubascos de 5 a 25 milímetros en Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla en la región Tehuacán-Sierra Negra, Veracruz en la zona de Las Montañas, Campeche y Yucatán.

También lluvias aisladas en Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guerrero, además de caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua y lluvia engelante durante la mañana en áreas de Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

