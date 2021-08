Hacer la guerra no funcionó para alcanzar la paz: AMLO

Hacer la guerra para tratar de alcanzar la paz no funcionó, por eso la estrategia nacional de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador se enfoca en atender las causas que generan la violencia, aseguró la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez.

Ante el Presidente, los titulares de Defensa, Marina, Guardia Nacional, y el Gobernador Javier Corral (PAN), la funcionaria federal explicó que la Estrategia Nacional de Seguridad de este gobierno no es como en otro tiempo: hacer la guerra para tratar de ganar la paz.

"Está visto que hacer la guerra no funcionó, por eso le apostamos a la construcción de la paz mediante la atención de los más necesitados con programas y acciones sociales".

Durante la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional, en esta ciudad fronteriza que se encuentra en el número dos de la lista de los 50 municipios más violentos, Rodríguez dijo que los niños y jóvenes tendrán las oportunidades que necesitan, por lo que hizo un llamado de madres y padres de familia a respaldar esta nueva estrategia.

"Que sean hombres y mujeres de bien, por eso necesitamos también del apoyo de padres, madres, abuelos y abuelas, estamos seguros que no desean ver a sus hijos o nietos relacionados con la comisión de ilícitos... Insístales en seguir por el camino del bien, que rechacen la participación en actividades delictivas, que rechacen a las drogas".

Aseguró que juntos -sociedad y gobierno- podremos hacer de nuestro país un lugar sin violencia.