"Hackean" a "El Bronco" y usuarios le aplican bromas

Como si se tratara de una broma con efecto retardado por el Día de los Inocentes, en el que además celebra su cumpleaños, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", fue víctima de los "hackers", por lo que avisó a sus seguidores de redes sociales para que no atiendan mensajes que les lleguen a su nombre.

El incidente se prestó para bromas de todo tipo, pues hubo quienes "lamentaron" que resultara falsa su "invitación" para asistir a "una carnita asada", le dijeron que eso le pasa "por andar viendo porno", y alguien más "lamentó" que no le hubieran "hackeado" la cuenta bancaria "donde tienes el dinero que te robaste", como gobernador.

A través de su cuenta de Twitter el exmandatario publicó la mañana de este miércoles: "Buenos días. Si reciben un WhatsApp, Telegram o mensaje mío con terminación 6512 no contesten. Me hackearon el número. Gracias y una disculpa".

"Señor don Bronco, me pidieron dinero de ese número para que me dieran un apoyo del gobierno del estado. Como era a nombre suyo lo hice... ¿Ahora qué hago? Era lo último que me sobraba de mi aguinaldo para los reyes magos de mis hijos", comentó un usuario de la red social.

Otro agregó, "Al tío se le pasaron los pomos y se puso a mandarle mensajes a las nenorras", y uno más, lamentó: "Chinguetas, me llegó uno (mensaje), invitando a una carnita asada y unas cheves...entonces era fake?". Un usuario le aplicó la frase "Ni te topo compare... naaa no se crea Tío Bronco", en alusión a la respuesta que el ex gobernador dió recientemente al morenista Antonio Attolini, y otro usuario comentó.

"Esto es un trabajo para la FBI ( FACEBOOK BRONCO INVESTIGEICHON), ya que el político originario de Galeana, solía presumir que contaba con una red de investigadores de la sociedad civil así denominada.