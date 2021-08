Hallan 3 muertos y un herido dentro de camioneta en Ecatepec

En la batea de una camioneta pick up fueron encontrados cuatro hombres con heridas producidas por impactos de bala en la colonia Vista Hermosa, tres de ellos murieron en el lugar y un cuarto aún con signos vitales fue trasladado a un hospital para su atención.

Según el reporte policial, los residentes escucharon varias detonaciones durante la madrugada, pero no salieron de su casa por temor a que les hicieran daño los autores de los disparos.

Con la luz del día observaron que en la avenida Chapultepec, entre Cerrada de Cuauhtémoc y La Joya, se encontraba una camioneta marca Ford, color gris, con placas de circulación del Estado de México.

En la parte trasera de la unidad vieron que había varios hombres lesionados, por lo que solicitaron la presencia de la Policía Municipal y de los servicios de emergencia.

Los paramédicos revisaron a los heridos y confirmaron que tres de ellos ya habían fallecido, la cuarta víctima aún con vida fue llevada en una ambulancia a un hospital para ser atendida.

Más tarde arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para iniciar la investigación del múltiple homicidio.

En la zona donde fueron encontrados los cuerpos se encuentra una videocámara de vigilancia que fue colocada por el gobierno municipal, por lo que será revisada por las autoridades ministeriales para identificar a los probables responsables del ataque.

Hasta ahora no se ha identificado a las cuatro víctimas.