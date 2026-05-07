Hallan anomalías en campañas de Morena-Sinaloa

Ciudad de México.- Durante las campañas del proceso electoral de 2021 en Sinaloa, en donde se renovaron diputaciones, ayuntamientos y la gubernatura —en la que resultó electo Rubén Rocha Moya—, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó irregularidades en el gasto de campaña de Morena que suman 82 millones 765 mil 618 pesos.

De acuerdo con el dictamen consolidado de la revisión de informes de ingresos y gastos de campaña, se detectaron al menos 12 observaciones con alusión directa al ejercicio de Rubén Rocha. Las irregularidades incluyen omisión de gastos, falta de comprobantes y egresos sin contratos firmados.

De acuerdo con el documento, se encontraron gastos no registrados por eventos de campaña de Rocha Moya que suman 2 millones 10 mil 514 pesos.

El INE también halló que, al cierre de la campaña del morenista, se reportaron deudas pendientes con proveedores por 746 mil 463 pesos; sin embargo, Morena no entregó documentos o contratos que probaran el adeudo.

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La autoridad electoral también identificó un gasto de 257 mil 223 pesos por el traslado de personal al evento de cierre de campaña de Rocha Moya en Culiacán, para el cual se omitió presentar los documentos de soporte firmados.

Asimismo, se detectaron cinco spots de radio y cinco de TV que beneficiaron al candidato, cuyo costo, valuado por el Instituto Nacional Electoral en 173 mil 710 pesos, fue omitido en los reportes.