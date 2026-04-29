Hallan cuatro muertos con mensaje de extorsión

CIUDAD DE MÉXICO.- Fueron encontrados sin vida cuatro integrantes de una familia, dentro de una vivienda de dos niveles en la alcaldía Azcapotzalco. Las víctimas eran un hombre y una mujer de 47 años, así como dos menores de edad de 17 y 12 años. Todos tenían heridas de un objeto punzocortante.

Los cuerpos fueron hallados por un familiar que llegó al domicilio, localizado en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia Nueva Santa María, después del mediodía y al ingresar descubrió a los adultos tendidos en el piso, los menores estaban en una de las habitaciones.

El reporte movilizó a policías del sector Cuitláhuac y a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales.

De acuerdo con primeros reportes policiales, en la espalda del hombre fue localizada una cartulina clavada junto al arma blanca, con un mensaje, que según versiones preliminares, hacía referencia a una represalia por una deuda, que habría estado firmada por La Unión.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que por estos hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes, en tanto los oficiales realizan entrevistas ciudadanas y análisis de cámaras de video.