Hallan cuerpo de periodista en Tepic, Nayarit

TEPIC, Nay., julio 8 (EL UNIVERSAL).- El cuerpo del periodista Luis Martín Sánchez Iñiguez, colaborador del portal criticadn.mx y corresponsal de La Jornada en Nayarit, fue localizado la mañana de este sábado en las inmediaciones del poblado de Huachines perteneciente a Tepic.

De acuerdo con los primeros reportes, fue localizado maniatado, cubierto con bolsas y con un mensaje clavado al cuerpo.

Sánchez Íñiguez se encontraba desaparecido desde la noche del miércoles pasado, según denunció su esposa Cecilia López Aguilar, quien interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Ese miércoles viajaron juntos al municipio de Acaponeta a visitar a unos familiares, pero Luis Martín regresó solo a Tepic porque tenía cosas que hacer el día siguiente. Por la noche, alrededor de las 21:00 horas, se comunicaron y Luis Martín le dijo que ya estaba en su casa, pero que se había ido la luz, después no pudo volver a contactarlo.

El jueves en la noche, tras no saber nada de él, Cecilia pidió a uno de sus hijos que fuera a buscarlo, pero no lo encontró en casa.

La esposa del comunicador señaló que el viernes personas desconocidas buscaron por teléfono a una de sus hijas que vive en San Luis Potosí para comunicarle que tenían algo importante que decirle sobre su padre, pero ella no se encontraba en ese momento y quien la llamó prefirió no dar el mensaje.

Cecilia López señaló que en su casa falta el equipo de cómputo de su marido, tampoco están su teléfono celular, sus sandalias y un disco duro; sin embargo, encontró los pantalones que portaba el miércoles que ella lo vio por última vez y dentro de estos su cartera, a la que sólo le faltaba la credencial que lo acredita como corresponsal.