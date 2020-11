Hallan cuerpo en Nayarit; investigan si es de empresario plagiado

La Fiscalía de Nayarit encontró este martes el cuerpo de una persona cuyos rasgos físicos coinciden con los del empresario Felipe Tomé Velázquez, privado de su libertad la madrugada del domingo pasado en Puerto Vallarta.

El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, indicó que la dependencia nayarita informó del hallazgo alrededor de las 18:00 horas de este martes; señaló que el cuerpo estaba a la orilla de la carretera, envuelto en una sábana, a la altura del kilómetro 54 de la carretera que va de La Peñita de Jaltemba al municipio de Compostela, en los límites de ambas entidades.

"Está procesándose el levantamiento del cuerpo, se trabaja en la zona para obtener indicios que pudieron quedar en el lugar. En las primeras horas de la madrugada se tendrá debidamente procesada la escena por ambas dependencias. Estamos trabajando de forma coordinada", dijo Solís Gómez esta noche en conferencia de prensa.

Insistió en que a pesar de que los rasgos del cuerpo encontrado coinciden físicamente con los de Tomé Velázquez, se espera que la familia acuda para hacer la identificación oficial.

El fiscal informó que aún no está determinada la causa de muerte, a pesar de que a simple vista se observan varios impactos de bala en el cadáver: "pueden coincidir con la posición que tenía en el vehículo, no lo damos por cierto, son impactos frontales".

Tomé Velázquez fue privado se su libertad por un comando la madrugada de este domingo en Puerto Vallarta; durante los hechos fue asesinado uno de sus acompañantes y se presume que él iba herido de gravedad.

Los reportes indican que tras salir de cenar en un restaurante del fraccionamiento Fluvial Vallarta, el empresario y cuatro personas más se dirigían a la residencia de este en Nuevo Vallarta cuando, al rededor de la 02:00 horas fueron interceptados por varios sujetos armados a la salida de la ciudad, a la altura del entronque de Las Juntas.

Los sujetos armados comenzaron a disparar contra la Suburban blanca blindada en la que se desplazaba Tomé y tras el tiroteo bajaron del vehículo a uno de los ocupantes y lo asesinaron para después llevarse por la fuerza al empresario.

En la camioneta también viajaban dos mujeres, una de las cuales presentó heridas leves por esquirlas, y otro hombre que también resultó con algunas heridas; en el lugar se encontraron más de 70 cartuchos percutidos por distintas armas de alto calibre.

La Fiscalía de Jalisco investiga si el hecho tiene que ver con la controvertida actividad inmobiliaria del empresario en los estados de Jalisco, Nayarit, Querétaro, Guerrero y Quintana Roo, pues en algunos de estos sitios había denuncias en su contra.

"Se advierte que hay en esos estados desarrollos inmobiliarios que se encuentran controvertidos en diversas acciones jurídicas desde lo civil y mercantil pasando por diversas carpetas de investigación en las que se ve involucrada esta persona, denunciada en muchas ocasiones por particulares y que presumiblemente podría ser una de las causas", señaló Solís Gómez.

El fiscal recordó que en Jalisco había una orden de aprehensión contra el empresario pero éste estaba amparado, por lo que no se podía ejecutar; además, informó que el hombre que fue asesinado en el sitio tenía una orden de aprehensión en otro estado del país.