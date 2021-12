Hallan dos osamentas en Pantelhó, Chiapas

Personal de Servicios Periciales localizó en una cueva del municipio de Pantelhó, las osamentas de dos hombres, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo, la Fiscalía descartó que los restos estén relacionados con los 21 pobladores que fueron retenidos el 26 de julio en la cabecera de ese municipio, presuntamente por integrantes del grupo autodenominado Autodefensas del Pueblo "El Machete".

La institución ministerial indicó en un comunicado que derivado de la solicitud planteada por la Comisión Nacional de Búsqueda, personal de Servicios Periciales arribó a la comunidad Oniltik, en Pantelhó. Dicho personal acudió "para realizar el levantamiento de dos osamentas, que fueron trasladadas al Servicio Médico Forense de San Cristóbal de Las Casas".

La búsqueda indicó la Fiscalía, fue ejecutada por la denuncia presentada por familiares de las personas pertenecientes a "El Machete". Posterior al hallazgo se inició la carpeta de investigación correspondiente, a través de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la cometida por Particulares, en Coordinación con las Fiscalías de Distrito Altos y de Justicia Indígena.

La dependencia estatal precisó que por ahora "no se cuenta con ningún tipo de indicio que haga presumir o constatar que las osamentas pertenecen a alguno de los 21 desaparecidos como especularon algunos medios de comunicación".

Fuentes de la corporación de Bomberos de San Cristóbal de las Casas dijeron que los restos de uno de los hombres hallados se encontraban casi completos, con los tejidos faciales.

Del otro sujeto solo se encontraron los huesos. Los elementos de Bomberos participaron en el rescate que comenzó a las siete de la mañana del pasado martes y finalizó al día siguiente.

El hallazgo de los restos humanos generó especulación porque a más de cuatro meses de la desaparición de los 21 lugareños no se sabe del probable paradero ni de las condiciones en que pudieran encontrarse. Las personas fueron retenidas el 26 de julio, presuntamente por integrantes de "El Machete", cuando más de dos mil pobladores ocuparon la alcaldía, saquearon comercios y quemaron viviendas y vehículos.

---Búsqueda de desaparecidos ha sido un peregrinar

A partir de entonces, familiares emprendieron un peregrinaje para localizar y rescatar a sus consanguíneos.

El abogado Humberto Cervantes Culebro afirmó que a cuatro meses y 13 días de la retención la respuesta de las autoridades estatales "ha sido todavía limitada".

No existe, afirmó, "mayor respuesta" de las autoridades; si bien, "se tiene un apoyo verbal" durante las reuniones con autoridades del gobierno federal y estatal, incluido el apoyo emergente que se le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su última visita a San Cristóbal de las Casas.

En los encuentros con funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de la General de Gobierno de Chiapas, se ha buscado, dijo el litigante, "encontrar la ruta que permita" a la FGE,a las corporaciones policíacas y militares "poder entrar a buscar a las personas".

Con protestas y plantones afuera de la sede del Gobierno estatal, la Legislatura local y de la Fiscalía del estado, los familiares han exigido la búsqueda de los suyos en las montañas de Pantelhó, incluido San José Tercero, la comunidad a donde, inicialmente se dijo, fueron trasladados.

Derivado de la crisis política a partir de la irrupción de "El Machete" el 7 de julio, la Legislatura local aprobó la creación de un concejo municipal erigido por usos y costumbres el 9 de ese mes mediante.

Las funciones de las autoridades prescribieron el 30 de septiembre, pero de facto sigue vigente en Pantelhó, a cuyo presidente municipal constitucional, Raquel Trujillo (PRD) se le retiró el fuero el pasado 10 de noviembre, a solicitud de la FGE que lo acusa del delito de homicidio.