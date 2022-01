Hallan en la basura cuerpo de bebé en penal de Puebla

Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización ReInserta, denunció que un bebé de tres meses fue hallado en la basura en el penal de Puebla.

Según la activista, el menor ingresó en una visita familiar al Centro de Reinserción Social de San Miguel, pero un preso fue quien encontró el cuerpo del bebé en un bote de basura.

Explicó que "el bebé no vivía en el penal, ingresó, venía de visita, se sospecha que murió adentro del penal, no especifican si murió asesinado, sólo reportan que tenía una herida en el abdomen".

La activista cuestionó a las autoridades que vigilan el penal al permitir su ingreso, y no haber actuado al no registrar su salida. "Por pura coincidencia un interno encontró el cuerpo del bebé en un basurero".

"Nunca habíamos visto algo así", dijo Niño de Rivera en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.