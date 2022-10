Hallan inconsciente a una joven en restaurante Hookah de Santa Fe

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Por noticia criminal, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició un carpetano de investigación en torno a la denuncia por la agresión que recibió una joven de 21 años al interior del restaurante Hookah Santa Fe, el pasado viernes 21 de octubre.

Al respecto y a través de redes sociales, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, señaló que "estoy en contacto con los familiares de la víctima y estos hechos no quedarán impunes, actuaremos con todo el rigor de la ley para que estos eventos no se repitan".

Los familiares de una mujer denunciaron que su hija fue drogada en una fiesta privada que se realizó el restaurante.

Fuentes señalaron que el área de atención a Víctimas de la FGJ ya está en contacto con la víctima.

Autoridades capitalinas tomaron conocimiento de los hechos el mismo día de los hechos, pero familiares trasladaron a la joven por sus propios medios para su atención médica.

A través de un audio que circuló este martes mediante redes sociales se escucha a una mujer narrar lo ocurrido al interior de dicho restaurante ubicado en Av. Vasco de Quiroga 3880, Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa.

La víctima asistió al evento con cuatro de sus amigas y que el chófer de una de ellas la iba a regresar a su casa.

"Quedé con ella (hija) de qué me llamaría cuando saliera del lugar. No me llamaba, yo le marqué muchas veces y no me contestaba. De repente me llama una de sus amigas que no encontraban a mi hija".

Al acudir al lugar y después de una búsqueda exhaustiva la hallaron inconsciente en un baño del establecimiento que es usado como bodega.

"Entro con mi hija a la que le grito por su nombre y abre los ojos me ve totalmente desorientada logró sacarla y al preguntarle, ¿qué pasó?, ¿por qué esta ahí?, me dice que no recuerda nada ni cómo llego ahí. Estaba despertando de un sueño muy profundo", se escucha.

En un comunicado, el restaurante negó que sus trabajadores suministren sustancias o estén relacionados con ese tipo de actos, y que el consumo de bebidas es responsabilidad de los clientes.

"No hay prueba alguna de que el personal haya estado implicado o involucrado en activamente en lo sucedido", precisaron.

La Fiscalía General de Justicia exhortó a la joven agredida al interior de un restaurante en Santa Fe y a su familia, a que presenten la denuncia correspondiente por los hechos ocurridos el pasado 21 de octubre, para que sean atendidas por un grupo multidisciplinario, así como para brindarles asesoría jurídica y apoyo psicológico.

A través de una tarjeta informativa señalaron sobre la apertura de la carpeta de investigación y que de acuerdo con lo denunciado en redes sociales, una mujer señaló que su hija acudió a un restaurante bar ubicado en Lomas de Santa Fe, en la zona de Contadero, donde fue hallada encerrada bajo el influjo de alguna sustancia, posiblemente con fines de abuso.

"La FGJCDMX reitera que una de sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, así como garantizar una nueva manera para investigar los delitos, con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres", precisaron.