Hallan los cuerpos de seis "levantados", en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Los cuerpos de los seis "levantados" en bares de Villaflores, fueron hallados este lunes, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

El fiscal informó que los cuerpos de los hombres fueron hallados en la comunidad Santa Julia, municipio de Cintalapa, jurisdicción que limita con Oaxaca.

Durante el operativo fueron detenidos cuatro hombres, y aseguradas diversas armas de fuego, ropa táctica y vehículos.

Los cuerpos de las seis víctimas son trasladados al servicio médico forense para realizar las diligencias periciales correspondientes para su identificación.

Fueron localizados después de "un intenso operativo" de búsqueda desplegado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, indicó el fiscal general.

La madrugada del miércoles, hombres armados plagiaron a ocho personas durante la que quema de dos bares y de tres vehículos en la cabecera de Villaflores.

La Fiscalía General de Chiapas informó el jueves sobre el hallazgo del cuerpo de Sergio Enrique Pereda Tamayo, y del rescate con vida de otra persona.

Ese día fueron detenidos también siete personas, presuntamente involucradas en los hechos violentos, y aseguradas dos armas cortas, un arma larga así como ocho vehículos.

Se dio a conocer que fuerzas de seguridad estatales reforzaron sus operativos en los límites de Chiapas con Oaxaca, como parte del despliegue para localizar a seis personas "levantadas" por hombres armados que la madrugada del miércoles quemaron dos bares y tres vehículos en la cabecera municipal de Villaflores.