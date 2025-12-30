logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hallan los cuerpos de seis "levantados", en Chiapas

Fueron secuestrados durante ataques a bares de Villaflores

Por El Universal

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Hallan los cuerpos de seis "levantados", en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Los cuerpos de los seis "levantados" en bares de Villaflores, fueron hallados este lunes, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

El fiscal informó que los cuerpos de los hombres fueron hallados en la comunidad Santa Julia, municipio de Cintalapa, jurisdicción que limita con Oaxaca.

Durante el operativo fueron detenidos cuatro hombres, y aseguradas diversas armas de fuego, ropa táctica y vehículos.

Los cuerpos de las seis víctimas son trasladados al servicio médico forense para realizar las diligencias periciales correspondientes para su identificación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fueron localizados después de "un intenso operativo" de búsqueda desplegado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, indicó el fiscal general.

La madrugada del miércoles, hombres armados plagiaron a ocho personas durante la que quema de dos bares y de tres vehículos en la cabecera de Villaflores.

La Fiscalía General de Chiapas informó el jueves sobre el hallazgo del cuerpo de Sergio Enrique Pereda Tamayo, y del rescate con vida de otra persona.

Ese día fueron detenidos también siete personas, presuntamente involucradas en los hechos violentos, y aseguradas dos armas cortas, un arma larga así como ocho vehículos.

Se dio a conocer que fuerzas de seguridad estatales reforzaron sus operativos en los límites de Chiapas con Oaxaca, como parte del despliegue para localizar a seis personas "levantadas" por hombres armados que la madrugada del miércoles quemaron dos bares y tres vehículos en la cabecera municipal de Villaflores.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Tres fallecidos en tiroteo en Zapopan, incluido conductor de Lamborghini
    Tres fallecidos en tiroteo en Zapopan, incluido conductor de Lamborghini

    Tres fallecidos en tiroteo en Zapopan, incluido conductor de Lamborghini

    SLP

    El Universal

    Tres personas mueren en violento tiroteo en Zapopan, Jalisco

    Sheinbaum anuncia apoyos a víctimas por descarrilamiento del tren en Oaxaca
    Sheinbaum anuncia apoyos a víctimas por descarrilamiento del tren en Oaxaca

    Sheinbaum anuncia apoyos a víctimas por descarrilamiento del tren en Oaxaca

    SLP

    EFE

    La presidenta visitó a heridos del Corredor Interoceánico y anunció ayuda económica a familias de las víctimas.

    Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren
    Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren

    Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren

    SLP

    El Universal

    El seguro contratado por FIT garantiza indemnización a familiares de fallecidos en el accidente de tren.

    SEP reitera prohibición de comida chatarra en escuelas
    SEP reitera prohibición de comida chatarra en escuelas

    SEP reitera prohibición de comida chatarra en escuelas

    SLP

    El Universal

    La SEP obtiene victorias legales en la lucha contra la comida chatarra en escuelas