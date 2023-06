Hallan muerta a Yazmín García en Guanajuato; el lunes su pareja se la llevó a la fuerza

A-AA+

GUANAJUATO, Gto., junio 28 (EL UNIVERSAL).- Yazmín García Castañeda, de 30 años, fue arrojada sin vida con huellas de violencia en el camino viejo a la comunidad Las Peñas del municipio de Moroleón, la noche del lunes pasado, tres días después de que su ex pareja presuntamente se la llevó a la fuerza.

La familia denunció en el Ministerio Público que hace dos semanas Yazmín se separó de Luis "N", padre de su hija de cuatro años, y regresó a la casa de sus padres, ubicada en la comunidad de Santa Mónica Osunilla, en Yuriria.

La madrugada del viernes su expareja se presentó en el domicilio para hablar con ella y supuestamente la forzó para que se fuera con él. La joven ya no regresó.

----"Expareja vino y la sacó de la casa de mis padres"

"Su expareja vino y la sacó de la casa de mis padres", compartió su hermana.

El sábado, su madre acudió al Ministerio Publico de esta ciudad a denunciar que su hija se encontraba desaparecida; además, acudió a buscarla a la comunidad La Ordeña, en donde vivió con Luis.

El 27 de junio se localizó su cuerpo en estado de descomposición y con indicios de tortura en un camino vecinal; el fiscal ordenó el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense en la capital del estado.

Mari Jiménez Castañeda lamentó la muerte de su prima Yazmín, madre de una niña y dos niños, y exigió justicia para ella. "Dejaste a tus hijos sin mamá", expresó.

"Tú no merecías morir así comadre prima. Les pido K todas las mujeres no soporten vivir violencia de ningún tipo", posteó en sus redes con la imagen de la víctima.