Hallan "narcotúnel" en una terminal de Pemex

Ciudad de México.- Un túnel con equipo de extracción que se empleaba para el huachicol y que conectaba un inmueble con un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue localizado dentro de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de la petrolera en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, y fue desmantelado por las autoridades.

En un mensaje por redes sociales, el fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, dijo que al inspeccionar el lugar los agentes federales identificaron que el túnel conectaba con un inmueble contiguo ubicado sobre el Antiguo Camino a Villas de García, en ese municipio.

Tras diversos actos de investigación con base en labores de inteligencia y campo, elementos de la FGR, en coordinación con personal de Pemex, SSPC, Sedena, GN y Policía Estatal se trasladaron al inmueble. Allí, los efectivos ejecutaron una diligencia de cateo en la que se confirmó que el túnel conectaba este predio con el poliducto de 18 pulgadas operado por Pemex.

En el interior de la excavación los uniformados hallaron equipo utilizado para la extracción ilícita de combustible.

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