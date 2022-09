Hallan restos óseos cerca de las obras del Tren Maya en QR

A-AA+

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) confirmó el hallazgo de restos óseos en un cenote localizado en las inmediaciones del Rancho San Carlos, en el municipio de Solidaridad.

La institución indicó que los peritajes hechos permiten saber de forma preliminar que, por el estado de los restos óseos, se presume que tienen más de dos años en el lugar y que no presentan indicios de violencia.

Horas antes, Rubén Figueroa, activista integrante de Proyecto Puentes de Esperanza, dio a conocer que en la zona en donde su hermano, Freddy Díaz, desapareció el 21 de junio del 2020, trabajadores del Tren Maya encontraron ayer los restos de al menos tres cadáveres en "una fosa clandestina", cuando realizaban labores de limpieza en la zona.

Figueroa dedicado desde hace una década a la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, exigió a las autoridades locales investigar urgentemente la identidad de las víctimas halladas e informó que notificó de la situación a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Fiscalía General de la República (FGR) que lleva el caso de la desaparición de su hermano.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de Freddy Díaz, su desaparición ocurrió en el trayecto de Playa del Carmen a San Carlos, en el municipio de Solidaridad.

Al respecto, la Fiscalía aclaró que el hallazgo de los restos óseos, ayer, no ocurrió en una fosa clandestina, sino en un cenote localizado cerca del Rancho San Carlos; que el sitio no se encuentra en el trazo donde se realizan los trabajos para el megaproyecto, pero tampoco especificó a qué distancia del área de influencia de donde se desmonta la selva como parte de las obras.