Hallan seis cuerpos en fosas de Comundú, BC

La Paz, BCS.- El Colectivo de Búsquedas por La Paz, en Baja California Sur confirmó que en las cinco fosas clandestinas localizadas el pasado 8 de marzo en el municipio de Comondú fueron recuperados seis cuerpos, tras concluir el procesamiento pericial del sitio.

De acuerdo con el reporte difundido por colectivos participantes en las búsquedas, los restos corresponden a una mujer y cinco hombres, localizados en la zona durante los trabajos realizados en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda.

Indicaron que ninguno de los cuerpos contaba con vestimenta ni pertenencias que permitan una identificación preliminar, por lo que reiteraron el llamado a familias con personas desaparecidas a acudir a Servicios Periciales para realizar pruebas genéticas que permitan avanzar en la identificación.

El hallazgo ocurrió durante las jornadas de búsqueda realizadas en Comondú el fin de semana pasado, con la participación de familiares de personas desaparecidas y autoridades.

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A su vez, la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que durante trabajos realizados el jueves en las inmediaciones del arroyo El Cajoncito, en el municipio de La Paz, se localizó una osamenta que ya se encuentran procesando para su plena identificación.