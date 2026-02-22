Hallan sin vida a cinco mujeres
Celaya, Guanajuato.- Las cinco mujeres que desaparecieron en esta ciudad fueron encontradas muertas en pozos agrícolas de las comunidades Franco Tavera y La Tinaja, en el municipio de Juventino Rosas, a 20 kilómetros de la ciudad de Celaya.
En la última semana, autoridades estatales confirmaron la localización sin vida de las mujeres, de entre 19 y 30 años, reportadas como desaparecidas entre febrero de 2025 y enero de 2026, las cuales contaban con fichas de búsqueda de la Alerta Amber y el Protocolo Alba.
Las víctimas son: Mónica, de 19 años, reportada como desaparecida el 26 de febrero de 2025; Melani Berenice, de 21 años, desaparecida el 15 de marzo de 2025; Alondra Rubí, de 30 años, el 12 de mayo de 2025; Alexa Melissa, de 21 años, el 30 de diciembre de 2025, y Jazmín Soto, de 19 años, era buscada desde el 9 de enero de 2026.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que Melani, Mónica y Alondra fueron localizadas en la comunidad de Franco de Tavera, mientras que los restos de Alexa y Jazmín fueron recuperados en La Tinaja. Sus restos estaban en pozos que contenían agua y hacían las veces de fosas clandestinas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Capturan en Jalisco a La Leona, ligada al rancho Izaguirre y al CJNG
EFE
La detención se realizó en Tala, Jalisco, donde Alma Rosa Rivera Martínez asumió el rol tras la captura de El Lastra.
Marcelo Ebrard: nuevos aranceles de EU beneficiarán a México
El Universal
La nueva oficina municipal de la Secretaría de Economía en Salina Cruz facilitará trámites a comerciantes locales.
Denuncian abandono del INAH en vestigios arqueológicos de Ticimul
El Universal
Pobladores reportan daños y saqueos en estructuras prehispánicas vinculadas a Chichén Itzá.