Por El Universal

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Hallan sin vida a cinco mujeres

Celaya, Guanajuato.- Las cinco mujeres que desaparecieron en esta ciudad fueron encontradas muertas en pozos agrícolas de las comunidades Franco Tavera y La Tinaja, en el municipio de Juventino Rosas, a 20 kilómetros de la ciudad de Celaya.

En la última semana, autoridades estatales confirmaron la localización sin vida de las mujeres, de entre 19 y 30 años, reportadas como desaparecidas entre febrero de 2025 y enero de 2026, las cuales contaban con fichas de búsqueda de la Alerta Amber y el Protocolo Alba.

Las víctimas son: Mónica, de 19 años, reportada como desaparecida el 26 de febrero de 2025; Melani Berenice, de 21 años, desaparecida el 15 de marzo de 2025; Alondra Rubí, de 30 años, el 12 de mayo de 2025; Alexa Melissa, de 21 años, el 30 de diciembre de 2025, y Jazmín Soto, de 19 años, era buscada desde el 9 de enero de 2026.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que Melani, Mónica y Alondra fueron localizadas en la comunidad de Franco de Tavera, mientras que los restos de Alexa y Jazmín fueron recuperados en La Tinaja. Sus restos estaban en pozos que contenían agua y hacían las veces de fosas clandestinas.

