Hallan sin vida a menor de 17 años reportado como desaparecido

AMECAMECA, Méx., enero 3 (EL UNIVERSAL).- Un menor de 17 años de edad, quien fue reportado como desaparecido después de los festejos del Año Nuevo, fue encontrado sin vida en una laguna de sedimentación ubicada en la colonia El Castillo Zacamualpa, en el municipio de Amecameca.

Según los reportes, el adolescente salió de su casa en la que ingirió bebidas alcohólicas, pero ya no supieron de él sus familiares, por lo que iniciaron su búsqueda.

Recurrieron con las autoridades locales, por lo que el ayuntamiento de Amecameca emitió el 1 de enero una ficha de búsqueda para poder localizarlo.

Durante los recorridos encontraron en la laguna de sedimentación, en la misma comunidad de donde salió el menor de edad, un cuerpo flotando.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes revisaron a la persona que estaba en la laguna, pero ya no tenía signos vitales. No se le apreciaba alguna herida, por lo que de primera instancia determinaron que habría muerto por ahogamiento.

El padre de Héctor, nombre del adolescente, fue quien identificó a su hijo. Rescatistas de Desastres de Montaña de Amecameca, participaron también en las labores de búsqueda.

Las autoridades municipales notificaron lo ocurrido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que personal arribó al lugar para ordenar el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense.

Después de practicarle la autopsia será entregado a los seres queridos de la víctima.