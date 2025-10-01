Hallan tractocamión con 30 mil litros de hidrocarburo ilegal en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (EL UNIVERSAL).- Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado localizaron un tractocamión modificado como autotanque cargado con 30 mil litros de hidrocarburo en la carretera estatal Celaya-Villagrán.

Un equipo de policías estatales localizó la unidad marca Kenworth color blanco con las puertas abiertas y sin conductor a bordo.

Los oficiales intervinieron para inspeccionar la unidad y encontraron combustible en el contenedor.

Con base en los protocolos, tanto el vehículo como el hidrocarburo fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Celaya.

La fiscalía procesó el vehículo en el inicio de las investigaciones que implican la identificación del propietario del tractocamión y diversas indagatorias para identificar el tipo de combustible y origen.

La Secretaría de Seguridad y Paz indicó que el aseguramiento evitó la comercialización del hidrocarburo ilícito y reiteró su compromiso para debilitar las economías criminales.

Además, destacó que el almacenamiento irregular de combustibles incrementa la posibilidad de explosiones, incendios y contaminación ambiental.

La corporación aseveró que en el marco de la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) se llevan a cabo patrullajes de prevención y vigilancia en las carreteras.