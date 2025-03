Hallazgo de Crematorios Clandestinos en Jalisco por Guerreros Buscadores

Recientemente, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un rancho de casi 10 mil metros cuadrados en Teuchitlán, Jalisco, que fue utilizado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un centro para el confinamiento, entrenamiento y eliminación de personas. La intervención fue posible gracias a una llamada anónima que alertó al colectivo sobre la existencia de este sitio, conocido como Izaguirre Ranch.

En el lugar, se descubrieron tres hornos destinados a la cremación de cuerpos y varios fragmentos óseos, lo que confirma el uso de este terreno con fines atroces.

Además de los restos humanos, se hallaron otros elementos que podrían ofrecer pistas sobre las víctimas y su relación con el grupo criminal. Entre los objetos encontrados se incluyeron una identificación de un hombre originario de Tlajomulco y un cuaderno con una carta firmada por Eduardo Lerma Nito, un joven desaparecido en Lagos de Moreno el 26 de febrero de 2024. También se encontró un documento con una lista de personas, incluyendo "64 hombres y 9 mujeres", que al parecer fueron reclutados por el CJNG.

Este rancho había sido intervenido previamente en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional, cuando se registró un enfrentamiento con el crimen organizado. En dicha operación, se detuvieron a 10 personas, de las cuales dos fueron liberadas y una fue hallada sin vida. Sin embargo, debido a la extensión del terreno, en ese entonces no se realizó una inspección a fondo del lugar, lo que permitió que las evidencias del crimen permanecieran ocultas.

El hallazgo de estos crematorios clandestinos generó una serie de reacciones en redes sociales, donde usuarios mostraron su indignación y cuestionaron la responsabilidad del gobierno mexicano en la falta de justicia para las víctimas de estos crímenes. Uno de los comentarios más relevantes provino del creador de contenido Chumel Torres, quien, a través de su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter), lanzó una crítica a la senadora Andrea Chávez de Morena, por sus declaraciones sobre la situación de inseguridad en México.

En una publicación, Torres compartió una foto de la legisladora, acompañada del mensaje: "Qué ganas de ser Andrea Chávez para que los crematorios clandestinos de Jalisco sean algo que no está pasando en nuestro México."

Esta publicación del comunicador hace referencia a unas declaraciones de la senadora de Morena por Chihuahua en las que minimizó la gravedad de la violencia en México. Durante una discusión sobre la reforma a la ley de la Guardia Nacional en 2024, Chávez afirmó que el país ya no sufría de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas ni torturas, y que México no enfrentaba una crisis de inseguridad.

"¡Eso no está pasando en nuestro México! no porque pasemos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional evocamos ese concepto negativo de la militarización (...) en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo comprueban", expresó.

Además en aquella ocasión aseguró que el término "militarización" fue utilizado de manera política en años anteriores, como en el sexenio del expresidente de México, Felipe Calderón, y que no reflejaba la situación actual del país.

"¿Cómo pueden si quiera asemejar lo que pasaba en 2006?, cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas; como Ciudad Juárez de la guerra contra el narco en aquella época. Cómo se nota que no vivían en Ciudad Reynosa. Cómo se nota que no vivían en las fronteras de Nogales. Cómo se nota que nunca escucharon a los militantes de esos municipios", puntualizó en aquella ocasión.